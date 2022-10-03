Gülabibey Mahallesi noter istiyor

FATİH AKBAŞ

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, mahallesinde noter açılmasını istiyor.

Gülabibey’in hem Çorum’un en büyük mahalleleri arasında olduğunu hem de Çorum Sanayi Sitesi güzergahı üzerinde bulunduğunu ifade eden Hasan Belli, bundan dolayı mahallesine noter açılması gerektiğini söyledi.

Noterlerin şehir merkezinde bulunduğunu ve bununda trafik yoğunluğuna neden olduğunu kaydeden Belli, “Noterde işi olan vatandaşlarımız hem park sorunu yaşıyor hem de yoğunluktan dolayı sıra beklemek zorunda kalıyor. İşlerinde aksamalar meydana geliyor. Tüm bu hususları dikkate alacak olursak Gülabibey Mahallemize 5. Noterin açılması uygundur. Mahallem Çorum'un 4/1 nüfusuna sahip. Ortaköy, Aşdağul, Karahacip ve Cemilbey ile birlikte 50’ye yakın yerleşim yerinin güzergahında yer alıyor. Cemilbey Caddesi, Ata Caddesi, Bağcılar Caddesi ve Bağcılar 4. Cadde'ler noter açılmaya müsaittir”dedi.

Yaklaşık 3.5 yılda mahallesine birçok hizmet kazandırdığını ifade eden Belli, “Bu hizmetler gibi noter de kolay ve yerinde hizmet almak adına hem mahalle sakinlerimiz için hem Çorum'lu hemşerilerimiz için önem arz etmektedir. En yakın zamanda noterin mahallemde açılacağını ümit ediyor, şimdiye kadar Gülabibey Mahallemize ve Çorum geneline yapılan hizmetler için tüm yetkililerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı.