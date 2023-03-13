Güngören Belediyesinden konut ve dükkan satış ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Güngören Belediyesi 88 konutu ve 8 dükkanı satışa sundu.

96 adet taşınmazın satış ihalesi, her bir bağımsız bölüm için ayrı ayrı olmak üzere 28 Mart 2023 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin, tekliflerini ve talep edilen diğer belgeleri Güngören Belediye Başkanlığı Proje Tanıtım Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

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Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023, 17:58