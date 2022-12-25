Hafızlar daha modern ortamda eğitim alacak

FATİH BATTAR

Adına yakışır görkemde modern bir bina ile 62 yıllık ilim irfan ocağı olan Hıdırlık Kur’an Kursu için temel atma töreni düzenlendi.

Yıkım çalışması tamamlanan Çorum Hıdırlık Erkek Yatılı Hafız Kur’an Kursu’nun temel atma töreni Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Müftüsü Muharrem Biçer, kurum müdürleri, STK temsilcileri, vatandaşların katılımı ile gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri ‘Ya Allah Bismillah. Nice hafızların yetişmesi dileğiyle’ diyerek yeni hafızların yetişeceği Hıdırlık Kur’an Kursu’nun temel atma butonuna birlikte bastı.

Çorum'un ilk yatılı hafızlık erkek Kur'an kursu olan ve 1960 yılından beri sayısız hafız yetiştiren Hıdırlık Kur’an Kursu'nun yeniden inşa edilerek modern binada yeni hafızlar yetiştirecek.

Çorumlular tarafından projesi beğeniyle karşılanan ve 160 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek olan yeni kurs binasının, hayırseverlerin desteği ile 2023 yılının sonuna bitirilmesi planlanıyor.

Hıdırlık Kur’an Kursumuzun mahzun ve eskimiş hali hayırseverlerin yardımlarıyla modern mimari ve Selçuklu mimarisinin birleştirilmesiyle yeni bir görünüme kavuşacağını belirten İl Müftüsü Muharrem Biçer, Çorum İl Müftülüğü tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek vermek için Türkiye Diyanet Vakfı(TDV) Çorum Şubesine bizzat veya onlıne bağışta bulunulabileceğini söyledi.