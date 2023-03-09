Hakkari Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 20 Sözleşmeli Personel alınacak.

Adayların başvurularını 22 Mart 2023 tarihine kadar Hakkari Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla yapmaları gerekmektedir.

Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapabilecek.

Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacak.

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Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023, 17:37