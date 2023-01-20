Hasan Kalkan Biyoenerji’yi anlattı 

FATİH BATTAR

Quark Akademi Danışmanlık Eğitmeni ve Uluslararası Biyoenerji Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kalkan, Çorum’da ‘Qaurk Enerji ile Öz’e Yolculuk’ semineri verdi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerde Hasan Kalkan katılımcılara biyoenerjiyi anlattı.

Biyoenerjinin insanın fiziksel, zihinsel ve ruhsal halini temsil eden bir olay olduğunu belirten Kalkan; “Biyoenerji insanın kendisidir. Bizim güzel yanımız, işimizi olumsuz kullanma şansı yok. Biyoenerjide insanlara önce kendilerini tanıtıyoruz. Bunları Kur’an-ı Kerim ve bilim boyutunda insanlara anlatıyoruz. İnsanları düşünmeye sevk eden bir çalışma yapıyoruz aslında. Özünde şifa var. Şifayı sadece sağlık açısından düşünmemek lazım. Ağlamakta, gülmekte bir şifadır” ifadelerini kullandı.

Seminerde biyoenerji kursuna katılan kursiyerler Quark Bionerji eğitimi aldıktan sonra hayatlarının nasıl değiştiğini anlattı.



