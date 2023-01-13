Hasan Tuluk Ömür Dediğin programına konuk oldu

M.BURAK YALÇIN

Cumhurbaşkanı tarafından Yaşayan Hazine ödülüne layık görülen Uluslararası Metal Sanatçımız Hasan Tuluk, TRT’nin ilgiyle izlenen Ömür Dediğin isimli programına konuk oldu.

Zeliha İlhan Doymuş’un yönetmenliğini sunuculuğunu yaptığı programın çekimleri, Hasan Tuluk’un eserleriyle adeta müze haline gelen evinde gerçekleştirildi.

Kameraman Faruk Ayaz ve Mert Karaca tarafından gerçekleştirilen profesyonel çekimlerle, Hasan Tuluk’un sanat hayatı başta olmak üzere aile yaşantısı ve anıları kayda alındı.

İstisnasız toplumun tüm kesimleri tarafından ilgiyle izlenen Ömür Dediğin programının Çorum bölümünün yaklaşık olarak bir ay içerisinde TRT ekranlarından izleyicisiyle buluşması bekleniyor.