‘Hayallerimi gerçekleştirmek için adayım’

HURŞİT BOZKURT

Av. Rumi Bekiroğlu, Gelecek Partisi’nden Çorum Milletvekili Aday Adayı oldu.

Bekiroğlu, çeşitli görevlerle Çorum’a hizmet ettiğini belirterek, “Projelerimizi ve hayallerimizi gerçekleştirmek adına memleketim ve ülkem adına çalışacağım” dedi.

Başvuru dosyasını Gelecek Partisi Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün’e teslim eden Rumi Bekiroğlu, “Temiz siyaset anlayışıyla yol yürümekten onur duyduğum Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile kurucusu olmaktan gurur duyduğum Gelecek Partisi'nden 28. Dönem Çorum Milletvekili Aday Adaylığımı kamuoyuna arz ederim” diye konuştu.

Doğup büyüdüğü Çorum için projelerini ve hayallerini gerçekleştirmek adına bu yola çıktığını aktaran Bekiroğlu, “Adalet, demokrasi, refah, eşitlik, siyasi ahlak düsturuyla şimdiye kadar çeşitli görevlerle hizmet ettiğim Çorum'a şimdi de meclis çatısı altında hizmet etmek için bu yoldayım. Sanayi, tarım, turizm ve medeniyetlerin beşiği olan şehrimize ne gerektiğini biliyorum. Şeffaf, hizmet odaklı, kapsayıcı anlayışla maalesef sekteye uğrayan devlet hafızası, ortak akıl, liyakat, hoşgörü prensiplerini tekrar inşa ederek projelerimizi hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2023, 18:54