Haydi Çorum, yardım vakti

Çorum Valiliği, deprem bölgesine ayni ve nakdi yardım kampanyası başlattı.

İhtiyaç duyulan yardımların fuar alanında TSO deposunda toplanacağı belirtildi.

Valilik’ten yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki ihtiyaçlar şöyle sıralandı: Çadır, yağmurluk, battaniye, bisküvi, konserve, su, çabuk çorba, çorap, çocuk bezi, kadın pedi, uyku tulumu, katalitik soba (tüpü ile birlikte), elektrikli soba, temizlik malzemesi, atkı, bere, eldiven, kadın-erkek-çocuk iç giyim ürünleri, havlu, oyuncak.

Açıklamanın devamında AFAD Başkanlığınca da nakti bağış kampanyası başlatıldığı belirtilerek şu bilgiler verildi:

“SMS ile DEPREM yazarak 1866'ya SMS gönderilebilir (SMS bedeli 20 TL). Destek olmak isteyen yardımsever vatandaşlarımız aşağıda belirtilmiş olan banka hesap numaralarına da istediği miktarda bağış yapabilir. EFT yardımında bulunulduğunda alıcı adı kısmına T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yazılması gerekmektedir.

Hesap numaraları şu şekildedir:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O KIZILAY TİCARİ ŞUBE

TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Banka Swift Kod No : TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. BALGAT ŞUBESİ

TL : TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09

USD : TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17

EURO : TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18

Banka Swift Kod No : KTEFTRIS

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ

TL : TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10

USD : TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11

EURO : TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12

Banka Swift Kod No : ZKBATRIS

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ

TL : TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06

USD : TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09

EURO : TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10

Banka Swift Kod No : VAKFTRIS

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10

USD : TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11

EURO : TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12

Banka Swift Kod No : BTFHTRIS

TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş ANKARA ŞUBESİ

TL : TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11

USD : TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17

EURO : TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18

Banka Swift Kod No : EMLATRIS

DENİZBANK A.Ş. BAŞKENT TİCARİ MERKEZ ve KAMU FİNANSMANI ŞUBESİ

TL : TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11

USD : TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10

EURO : TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12

Banka Swift Kod No : DENITRIS

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BAŞKENT ŞUBESİ

TL : TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45

USD : TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71

EURO : TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85

Banka Swift Kod No : ISBKTRIS

ŞEKERBANK T.A.Ş. ANKARA ŞUBESİ

TL : TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34

USD : TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35

EURO : TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36

Banka Swift Kod No : SEKETR2A

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. ÇANKAYA ANKARA ŞUBESİ

TL : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66

USD : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94

EURO : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04

Banka Swift Kod No : TEBUTRIS

QNB FİNANSBANK A.Ş. ÜMİTKÖY ŞUBESİ

TL : TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68

USD : TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31

EURO : TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25

Banka Swift Kod No : FNNBTRIS

AKBANK T.A.Ş. BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21

USD : TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22

EURO : TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23

Banka Swift Kod No : AKBKTRIS

PTTBANK DEPREM POSTA ÇEKİ HESABI

1866