Hedef 2 milyon ziyaretçi

EROL TAŞKAN

Dünya Çorumlular Konfederasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Çorum Tanıtım Günleri için 2 milyon ziyaretçi hedeflendi.

Dünya Çorumlular Konfederasyon Genel Başkanı Metin Akkuş, gazetemizi ziyaret ederek, tüm Çorumlular’ı 15-18 Aralık’ta Maltepe Sahili’nde gerçekleştirilecek olan Çorumlular Buluşması’na davet etti.

Mecitözü Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Kemal Tepe ve Dünya Çorumlular Konfederasyon Başkan Yardımcısı Mehmet Aydoğanoğlu’nun da katıldığı ziyarette, Çorum Tanıtım Günleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Metin Kuş, geçen yıl ilki düzenlenen Çorumlular Buluşması’nda 1 milyonu geçen ziyaretçi sayısına ulaştıklarını, bu yıl için 2 milyon ziyaretçi hedeflediklerini aktardı.

Tüm Çorumlu Dernekler Federasyonu, Kargı Dernekler Federasyonu ve Mecitözü Dernekleri Federasyonu tarafından kurulan Dünya Çorumlular Konfederasyonu’nun Türkiye’nin her ilinde temsilciliğinin bulunduğunu, ayrıca 16 ülkede 21 temsilciliğe sahip olduklarını belirten Metin Akkuş, 250’nin üzerinde yönetim kadrosuna sahip olduklarının altını çizdi.

Tüm Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ercan Koşar, Kargı Dernekler Federasyonu Selami Topçu, Mecitözü Dernekleri Federasyonu Başkanı Kemal Tepe ve Dünya Çorumlular Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hüseyin Akmaz ve Genel Başkan olarak kendisinin yer aldığı heyet tarafından organizasyonun koordine edildiğini söyleyen Akkuş, 20 bin metrekarelik alanda kültür çadırı bulunduğunu, 39 standın yanı sıra 59 adet yöresel ürün satış noktasının yer aldığını söyledi.

Amaçlarının Çorum’a tanıtım ve birlikteliğine katkı sağlamak olduğuna vurgu yapan Metin Akkuş, yerel ve ulusal sanatçıların yer alacağı konserlerle tanıtım günlerine renk katacaklarını dile getirdi.

“Tek amacımız Çorum’u en iyi şekilde tanıtabilmek” diyen Akkuş, “Çorum’un sahip olduğu tüm değerleri Memleket Günleri’nde en iyi şekilde temsil edeceğiz. Yerel ve ulusal sanatçıların yer alacağı konserler düzenlenecek. Aynı zamanda gurbette memleket hasreti çeken hemşehrilerimizin birbirleriyle hasret giderecekleri bir buluşma olacak. Çocuklar için tiyatro gösterilerinin de yer alacağı buluşmada Çorum’un kültür, sanat, tarih, gastronomisiyle birlikte tüm değerlerini tanıtacağız.” diye konuştu.