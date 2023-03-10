Hıdırlık Kur’an Kursunu TDV Çorum Şubesi yaptıracak

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi tarafından Hıdırlık Kur’an Kursu yapımı için TDV Çorum Şubesine harcama yetkisi verildi.

Bu kapsamda Hıdırlık Kur’an Kursu inşaatının yapımına ilişkin İl Müftülüğü, TDV Çorum Şubesi ve TDV Eğitim Yatırım A.Ş. (TEYAŞ- KOMAŞ ) arasında bir sözleşme imzalandı.

TDV İnşaat ve Teknik Hizmetler Müdürü İbrahim Bayır, TDV Merkez Proje Müdürü Eray Kılıç, Müftülük Şube Müdürü Osman Turan ve TDV Çorum Şube Temsilcisi Tarık Gökçe İl Müftüsü ve TDV Çorum Şube Başkanı Muharrem Biçer’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretin ardından Hıdırlık Kur’an Kursunun yapılacağı inşaat alanına geçen heyet, burada incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Müftüsü Biçer, Türkiye Diyanet Vakfının kendi şirketi olan, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce cami, Kuran kursu, eğitim merkezi, hizmet binası yapan, alanında tecrübeli ve kurumsal bir şirket olan, TDV TEYAŞ-KOMAŞ A.Ş. ile varılan anlaşma çerçevesinde, Hıdırlık Kur'an Kursu inşaat çalışmalarının en kısa sürede başlanacağını belirtti. (Haber Merkezi)