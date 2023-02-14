HİTÜ'de okuyan Teğmen şehit oldu

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Adli Bilimler Programı öğrencisi Jandarma Teğmen Fulya Sağlam Özdemir, depremde göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremde Jandarma Teğmen Fulya Sağlam Özdemir ve 6 yaşındaki oğlu Demirhan Özdemir, Adıyaman’da göçük altında kaldı. Şehit Teğmen'in ve oğlunun cenazesine ekipler önceki gün ulaştı.

Deprem şehidi J. Teğmen Özlem Fulya Sağlam Özdemir ve oğlu Demirhan Özdemir, Ankara'da gözyaşları ile toprağa verildi.

Hitit Üniversitesi de acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. HİTÜ'den yapılan açıklamada; "Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Adli Bilimler Programı öğrencisi Jandarma Teğmen Fulya Sağlam Özdemir'in depremde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve üniversitemiz camiasına başsağlığı dileriz." denildi



Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023, 13:35