Hızlı tren projesinin ihale süreci başladı

Maliyeti 27 milyar olan Ankara-Çorum hızlı tren projesi yatırım programına alındı.

İhale sürecenin başladığını duyuran AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, saatte 200 kilometre hız yapacak Ankara-Çorum hızlı tren hattının yatırım programına alındığı açıkladı.

Milletvekili Ceylan, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’na, milletvekillerine ve il teşkilatına teşekkür etti.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu da sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak hızlı tren hattının şimdiden Çorum'a hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023, 10:41