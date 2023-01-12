'Hızlı trende ihale işlemleri devam ediyor'

FATİH AKBAŞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Delice-Çorum arasında hızlı tren hattının ihale işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber canlı yayınında, Gazeteciler Melih Altınok, Mahmut Övür ve Gaffar Yakınca'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Demiryolu yatırımların zor yatırımlar olduğunu ifade eden Bakan Adil Karaismailoğlu, “Demiryolu yatırımları teknolojik ve zaman alan yatırımlardır. Parada olsa kısa zamanda bitmeyen yatırımlardır. Türkiye'deki demir yolu yatırımlarının bedeli 27 milyar dolar. Yatırımlarımızın yüzde 60'ını buraya aktarıyoruz. 4 bin 200 kilometrelik devam eden demiryolu hattı var. 13 bin 100 kilometre demiryolu ağımız var. Dünyada sanayi devriminden sonra demiryolu üretimleri başladı. Türkiye ilk yatırım yapan ülkelerden birisi. 1950'lerden sonra bu yatırımlar durdu. AK Parti iktidara gelene kadar hiçbir yapı yapılmadı. 1400 kilometresi hızlı tren, 4200 kilometre de inşaat ağımız var. Ankara-İzmir hızlı tren hattı sıfırdan yapılıyor. Yük de yolcu da taşınacak. 12 saatlik yolculuk 3 saate düşecek. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde bunu bitirip halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Programda Karadeniz bölgesine yapılacak olan demiryolu yatırımlarından da bahseden Bakan Karaismailoğlu, Delice-Çorum hızlı tren hattında ihale işlemlerinin devam ettiğini belirterek, “İhale işlemlerini devam ettirdiğimiz Kırıkkale-Delice’den Çorum’a Çorum’dan Samsun’a buradan da Sarp’a kadar uzun vadeli planlarımız var” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023, 18:56