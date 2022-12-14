İçişleri Bakanlığı 50 Dernekler Denetçi Yardımcısı alacak

İçişleri Bakanlığı 50 Dernekler Denetçi Yardımcısı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 50 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna personel istihdam edilmek üzere 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında Ankara’da giriş (sözlü) sınavı yapılacak.

Başvurular, 26 - 30 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak.

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Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022, 18:02
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