İDP hizmette sınır tanımıyor

HABER/YORUM:EROL TAŞKAN

İnsani Değerler Platformu, gençlerin dertleriyle dertlenip derman arıyor.

Toplumu ilgilendiren tüm insani değerlerin yanında yer alıp, her konuda sorumluluk üstlenerek çözüm önerileri üreten Çorum İnsani Değerler Platformu, 60’ın üzerinde STK’nın katılımıyla kurulduğu günden bu güne kadar sayısız hizmete imza attı.

Gönül seferberliği çatısı altında bir araya gelen STK’lar, oluşturdukları güç birliğini toplumun hizmetine sunuyor. Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile ortaklaşa başlattıkları Gençlik Çalıştayı ile Çorum’dan da öte, ülke sathındaki tüm gençlerin hayatlarına dokunacak önemli bir çalışmaya daha başarıyla imza attı.

Düzenlenen atölye çalışmalarıyla gençlerin kendilerini özgürce ifade edebildiği ortamlar hazırlayan İDP, 17 Aralık’ta düzenleyeceği panellerle, gençlerin dünyasına ışık tutacak. Tüm bu çalışmaların ardından hazırlanacak raporlar, ilgili kurumlarla paylaşılacak.

Topluma hizmet için gece gündüz çalışan STK’ların kurduğu bu birliktelik, ilk günki samimiyetinden hiçbir şey kaybetmeksizin yoluna devam ederken, birlikten doğan muazzam kuvvet, enerji ve ortak aklı toplumun huzuruna ve birlikteliğine harç yapıyor.

Çorum başta olmak üzere Türkiye’nin her neresinde insani bir mesele olsa el uzatan Çorum İDP bileşenleri, sınırlarımız ötesinde yaşanan dramlara da sessiz kalmayıp, düzenledikleri yardım seferberlikleriyle mazlum gönüllerden dökülen duaların muhatabı oldu.

Çorum İnsani Değerler Platformu’nun kuruluşunu vesile olanlara, bu yapıyı samimiyetle ve gönül birlikteliği düsturuyla bugünlere getiren tüm STK başkanları ve üyelerine, bu önemli platformun sözcülüğünü yapan tüm kardeşlerimize gönülden teşekkürlerimizi ve minnetlerimizi sunuyorum.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022, 18:44