İl Genel Meclisi'nde tansiyon yükseldi

İl Genel Meclisi Mart ayı ikinci oturumunda AK Parti grubu ile CHP grubu arasında deprem gerginliği yaşandı.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, dünkü oturumda CHP grubunun depremle ilgili önergesini oylamaya sunmamış, CHP grubu buna tepki göstermişti. Bugün ise verdikleri önergenin tutanaklarda yer almamasına tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek; "Bu yapılan yasa dışı ve suçtur." dedi

Bunun üzerine araya giren Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Yıldız Bek'i şov yapmakla suçladı.

Yıldız Bek ise; "Depremin şovu mu olur? Mecliste hangi önergelerin geçtiğini çok iyi biliyoruz. Türkiye'de gündem deprem olunca biz de Çorum'da depremle ilgili yapılan çalışmalarla önerge sunduk ama oylamaya bile sunmadınız. Bugün ise tutanaklarda bile yer almadı. Burada siyasi ayrım yapıyorsunuz. Sırf CHP grubu önerge verdi diye tutanaklara girmediniz. Biz şov yapmıyoruz. Deprem alanında kimlerin poz verdiğini gördük." şeklinde cevap verdi.

Tansiyonun düşmesi adına araya MHP'li meclis üyesi Selim Dölcü girdi. Dölcü, CHP'ye yönelik siyasi bir ayrımın olmadığını anlatırken, Dölcü'den sonra söz alan AK Parti'li Fehmi Yağlı'nın CHP grubunun 'depremden nemalanmaya' çalıştığını söylemesi üzerine tansiyon yeniden yükseldi. CHP grubu Yağlı'ya sert tepki gösterirken, gerginliğin düşmesi için toplantıya 10 dakika ara verildi. Verilen aranın ardından toplantı kaldığı yerden devam ederken, toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

