İl genelinde 100 binden fazla vatandaşa ulaşıldı

Çorum’da resmi kurum ve kuruluşlar “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında çok sayıda faaliyet gerçekleştirdiler.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye farkındalık oluşturmak amacıyla Saat Kulesi Meydanında ve AHL Park AVM’de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezi ve STK’ların katılımıyla stantlar açılarak vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgiler verilerek broşür dağıtıldı.

İl Müftülüğü tarafından Cuma hutbesinde kadına yönelik şiddetle mücadele temalı hutbeler okutularak 60 bin 455 kişiye ulaşılması sağlandı.

Hitit Üniversitesi Sungurlu MYO’da Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından stant açılırken “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Çorum Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binalarına “Kadına El Kalkmaz”, Osmancık Köprüsü üzerine “Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur” ve Çorum FK – Erzincanspor arasında gerçekleşen futbol müsabakasında “Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim” pankartları asılırken ayrıca AHL Park AVM’de bulunan led ekranlara “Kadına El Kalkmaz” temalı görseller yansıtıldı.

İl genelinde 100 binden fazla vatandaşa ulaşılarak kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin bir farkındalık oluşturuldu. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022, 18:23