İnşaattan düşen Çorumlu işçi hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Antalya'da çalıştığı inşaattan düşen Çorumlu işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Antalya'da inşaatta çalışan 48 yaşındaki Yüksel Demirci, dengesini kaybederek düştü.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Demirci, tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un Bayat ilçesi Kalınpelit köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen taihsiz işçi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023, 11:36