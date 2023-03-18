İnsani Değerler Platformu’ndan Zekeriya Işık’a destek

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Doç. Dr. Zekeriya Işık İnsani Değerler Platformu’nu oluşturan sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Doç. Dr. Işık, yaptığı konuşmasına deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlı, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde “Türkiye için hemen şimdi” sloganıyla başlatılan tarihimizin en büyük ve en kapsamlı imar, inşa ve ihya projesine Çorum’u entegre etmek zorundayız diyen Işık, kentsel dönüşüm gelecek vizyonumuzun en öncelikli meselesi olacaktır dedi.

Doç. Dr. Işık, İnsani Değerler Platformu’nu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının sağlıktan spora, sosyal yardımlaşmadan, eğitim ve kültür alanlarına kadar çok geniş bir sahada faaliyet yürüttüklerini belirtti. Işık, bunun yanında platformu oluşturan STK’ların on yılı aşkın bir süredir selamı, hayrı, hasenatı çoğaltmak, insani, dini, manevi ve kültürel değerlerimizi yükseltmek için birlikte omuz omuza mücadele verdiklerinin altını çizerek daha kuruluşundan beri böylesi bir iyilik hareketinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

'İçinde bulunduğumuz şartlar sorumluluk almamızın en önemli nedenidir'

Doç. Dr. Işık “İçinde bulunduğumuz şartlar aday adayı olmamızın en önemli etkeni olmuştur. Tüm dünyayı etkisi altına alan can kayıpları kadar küresel ölçekli sosyal ve ekonomik krizlere de yol açan Covid-19 pandemisi, son tahlilde yaşadığımız deprem ve sel felaketleri ülkemizi derinden etkilemiştir. Pandemi Sn. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde son yirmi yılda hayata geçirilen büyük sağlık projeleriyle ABD ve Avrupa ülkeleri dâhil hiçbir yerde görülemeyen bir başarıyla atlatılmıştır. Bugün ise pandeminin yarattığı sosyal ve ekonomik etkilere rağmen Türkiye büyüme üretim, istihdam ve ihracat oranlarını artırmaya devam etmekte bu yolda mücadelesini sürdürmektedir. Deprem ve selden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılması, illerimizin yeniden ayağa kaldırılması da Allah’ın izniyle yine Sn. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, her kafadan bir sesin çıkmadığı tek vücut, kuvvetli bir hükümet sistemi sayesinde olacaktır. Böylesi zor tarihi bir bir dönemde sorumluluk almayı ülkemize, milletimize karşı bir vefa borcu olarak gördüğümü açıkça ifade etmek isterim.” dedi.

Işık, “Diğer taraftan ulusal güvenliğimizin temini, devletimizin bekası için çok sayıda terör örgütüne karşı yürütülen mücadelenin kesintisiz sürmesi; bugüne kadar sanayi, ticaret, sağlık, imar, ulaşım, eğitim, kültür ve spor başta olmak üzere hemen her alanda yürütülen yatırımların ve planlanan yeni büyük projelerin hayata geçirilmesi; Çorum’umuzun Türkiye Yüzyılı’nda yaşanan bu büyük değişim, gelişim ve dönüşümden hak ettiği payı alabilmesi mücadelesinin bir neferi olabilmek ideali aday adayı olmamızın en kuvvetli sebeplerinden olmuştur” ifadelerine yer verdi.

'Hep birlikte daha büyük, daha güçlü Çorum’u inşa ve ihya etmek hayali ve ideali ile sorumluluk almam gerektiğini düşünerek aday adayı oldum'

Doç. Dr. Işık, konuşmasını “Bilindiği üzere Çorum, birisi başkent diğeri bir liman şehri olmak üzere Ankara ve Samsun gibi iki büyük kentin arasında bulunmakta, İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan yolların kavşağında yer almaktadır. Çorum’umuzun bu stratejik coğrafi konumunu, sanayicimizin güçlü müteşebbis yönünü daha iyi değerlendirmek, halledilmesi gereken bir takım alt yapı sorunlarımızı ve eksikliklerimizi gidermek suretiyle şehrimize daha fazla ulusal ve küresel sermaye çekmek, organize sanayi bölgelerimizin sayısını sermaye, üretim ve istihdam kapasitesini artırmak mecburiyetindeyiz. İlçelerimizin iklim, toprak yapısı, sulama imkânları bakımından bir birinden farklılıklar arz eden özelliklerini değişik alanlarda bilhassa endüstriyel bitkilerin üretimi ve işlenmesi noktasında markalaşmış, patentli orta ve uzun vadede büyük işletmelerin kurulmasına vesile kılmamız gerekmektedir. Hayvancılık alanında üretim verimliliği ve kâr marjı yüksek modern tesisleşme oranını artırmak için mücadele etmek zorundayız. Günümüzde sosyal hayatın hızla değişen ve dönüşen şartlarına karşın kentlerimizi bilhassa gençlerimizin, tüm insanımızın çeşitlenen ihtiyaçlarına daha duyarlı ve donanımlı hale getirmek durumundayız.

Hulasa şehrimize dair 10 yılı aşkın özel eğitimcilik-esnaflık, 10 yılı aşan akademisyenlik, 15 yılı bulan yöneticilik ve 20 yılı aşan sivil toplumculuk kariyerimizde biriktirdiğimiz tecrübelerle yine alanında uzman, yetkin bir kadro ile dersimize çalışmak suretiyle hazırladığımız plan, program ve projelerimizle sorumluluk almaya karar verdiğimizin altını çizmek isterim.” sözleriyle sürdürdü.

Işık, “Gerek partimizin, gerekse şehrimizin tüm dinamiklerini kucaklamak, ortak akıl, ortak sermayemizi işe koşarak Allah’ın izniyle hep birlikte Çorum’umuzu geliştirmek, büyütmek daha müreffeh yarınlara taşımak gayesi ve heyecanı ile Cumhurbaşkanımızın sesine ses, partimize nefer, milletimize, hemşehrilerimize hizmetkâr olmak düsturuyla yola çıktım.” diyerek konuşmasını tamamladı. Toplantı Işık’ın konuşması ardından söz alan Sivil toplum Kuruluşu başkanlarının konuşmaları ve istişarelerle devam etti.

Doç. Dr. Işık’ın toplantıya katılan STK başkanları ve üyelerine teşekkür etmesi ile program sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023, 19:14