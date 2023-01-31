İskilipli Atıf Hoca dualarla anılacak

İskilipli Atıf Hoca, vefatının 97.yıldönümünde dualarla anılacak.

İskilipli Atıf Hoca dualarla anılacak

FATİH AKBAŞ
İskilipli Atıf Hoca, vefatının 97.yıldönümünde dualarla anılacak.

Atıf-Der Başkanı Mustafa Lek, İskilipli Atıf Hoca için vefatının 97.yılı nedeniyle 4 Şubat Cumartesi günü saat 12.00’da İskilip’teki kabri başında anma programı düzenleyeceklerini belirtti.

Atıf Hoca’nın kabri başında yapılacak programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edileceğini kaydeden Lek, daha sonra ise İskilip Ulu Cami’inde öğle namazında mevlidi şerif okutulacağını belirtti.

Atıf-Der Başkanı Mustafa Lek, vatandaşları İskilipli Atıf Hoca’nın kabri başında yapılacak olan anma programı ile Ulu Camii’deki mevlidi şerif anma programına davet etti. 

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