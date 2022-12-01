İsmail Kakaç vefat etti

M.BURAK YALÇIN
Çorum’un tanınmış iş insanlarından Kakaçlar Petrol kurucusu İsmail Kakaç (89), kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Merhume Ayten Kakaç’ın eşi, Ünal Kakaç, Yurdagül Sivri, Mehmet Ali Kakaç, Figen Kakaç, Bülent Kakaç ve merhum Levent Kakaç’ın babaları olan İsmail Kakaç’ın cenazesi, 2 Aralık Cuma günü Ulucami’de Cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Hıdırlık'ta toprağa verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022, 10:16