İsmet Çıtak’tan ÇESOB yönetimine tepki

M.BURAK YALÇIN

Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve yönetiminin, birliğe aidat borcu olan odaları icraya verdiğini belirterek, birlik yönetiminin kararına tepki gösterdi.

ÇESOB’a bağlı il ve ilçelerin Esnaf Odası Başkanları 2022 yılı Başkanlar Kurulu toplantısı önceki gün gerçekleştirildi.

Çorum Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

‘BUZ GİBİ BİR ORTAMDA TOPLANTI YAPTIK’

Toplantının buz gibi soğuk bir ortamda gerçekleştiğini ifade eden İsmet Çıtak, “Birliğimizin bir çok içi boş faaliyetlerini dinledik” dedi.

‘BİR TANE ÜYEMİ İCRAYA VEREMEM’

Birliğin aidat borcu olan odaları icraya verdiğini aktaran Çıtak, “Bir faaliyeti var ki mevcut yönetimin evlere şenlik. Birliğe katılım ve evrak borcu olan odaları icraya vermesi. Kendisine bağlı odaları icraya veren birlik başkanımız bizimde görevimizi yapamadığımızı söyleyip yasal yolları kullanıp aidatlarını geciktiren üyelerimizi icraya vermemizi ve aidatları tahsil etmemizi söyledi. Borcumuzu gerekirse kendi cebimizden öderiz ki Cuma günü borcumuzu ödedik. Bir tane üyemi icraya veremem” dedi.

‘BÖYLE İÇİ BOŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISINA ŞAHİT OLMADIM’

“Ağustos ayında icra kararına imza atan yönetim kurulu üyesi olan oda başkanlarının da tamamının odalarının birliğe olan borçları var ne olacak şimdi” diye soran Çıtak açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Kendi kendininizin odalarına icra işlemimi başlatacaksınız. Bu ne yaman çelişkidir. Ben bunca yıl bu işin içindeyim böyle bir içi boş başkanlar kurulu toplantısına şahit olmadım. Odalarımızın ve esnafımızın bir çok sorunları var ama bu sorunları ileteceğimiz ne vekillerimiz ne belediye başkanımız ne defterdarımız ne İŞKUR müdürümüz ne Tarım İl Müdürümüz ne SSK Müdürümüz ne bir tane basınımız davet edilmemiş. Ha keni basın danışmanı oradaydı. O da neyi yazar neyi yazmaz onu da bilemem. Tek gelen KOSGEB’ten bir görevli ve Ticaret İl Müdür Yardımcımız. Kendimiz yazdık kendimiz oynadık tiyatromuzu.”