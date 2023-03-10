İstiklal Marşı’nın kabulünün 102 yılı kutlandı

FATİH BATTAR

İstiklal Marşı’nın Kabulünün 102. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle kutlama programı yapıldı.

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Program kapsamında Okul Arapça Öğretmeni Sebahattin Baş tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Açılış konuşması yapan Okul Müdürü Ahmet Mete Duran; “Milletlerin tarihlerinde geleceklerine yön veren önemli olayları ve kilometre taşı niteliğinde abidevi şahsiyetleri vardır. Genç nesillerin iyi yetişmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi, millet olabilmek için yeni değerlerin ortaya çıkabilmesi ve milli şuuru ayakta tutabilmek için bu abidevi şahsiyetleri hatırlamak ve unutturmamak gerekir. İşte dünlerden gelen bugünlerin ışığı, kahramanlık destanımız, heybetli kimliğimiz, vatansever ve özgürlük aşkımız İstiklâl Marşı ve milletimizin sinesinden çıkarak onun acılarını, umutlarını kararlılığını "Hayal ile Yoktur Alış-Verişim, Her Ne Demişsem Görüp De Söylemişim." diyerek abideleştiren Mehmet Akif. Her yıl 12 Mart tarihi İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günüdür.” dedi

İstiklal Marşı'nı anlayabilmek, kavrayabilmek ve onun hangi şartlarda yazıldığını bilebilmek için, öncelikle Mehmet Akif'i çok iyi bilmek, onun tüm hatlarıyla benliğinde muhafaza ettiği, "milli mücadele ruhunu" üst seviyede tanımak ve bu ruhu, hakkı ile hissetmenin şart olduğunu belirten Duran; “Böyle büyük bir güç ve kudreti barındıracak bir şiiri ancak imanıyla, yaşantısıyla Anadolu'nun çektiği istirabı hissedebilen, onun için yanıp kavrulan bir kişi yazabilirdi. O kişi hiç şüphesiz kimilli mücadeleye gönül vermiş, ulusun derdiyle dertlenmiş Akif’ten başkası değildi. Böyle bir kişiliğin de milli mücadelenin destanını yazmakta güçlük çekmesi de zaten düşünülemezdi.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okul öğrencileri tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu. Okul öğrencileri tarafından hazırlanan Oratoryo gösterisi büyük beğeni toplarken, program sonunda ‘Akif’in sözü Cumhuriyet’in 100’ü’ temalı mektup yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmada birinci olan İskilip Hacı İsmail Kavlu Kız İmam Hatip Lisesi 12.sınıf öğrencisi Büşra Karakoç’a ödülünü Vali Yardımcısı Tamer Orhan, ikinci olan Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.sınıf öğrencisi Sudenaz Kübra Akış’a ödülünü Garnizon Komutanı Albay Sertaş Erkişi, üçüncü olan Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11.sınıf öğrencisi Şevval Çavdar’a ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter verdi.