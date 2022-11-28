İstinye Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü toplam 6 adet Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

İstinye Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak

İstinye Üniversitesi Rektörlüğü toplam 6 adet Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre  üniversitenin farklı birimlerine 547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacağı belirtildi. 

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Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022, 17:37
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