‘İYİ Parti olarak Ankara’ya 1 tane vekil yollayacağız’

FATİH BATTAR

İYİ Parti Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, milletvekili aday adayları ve partililer katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdülkadir Şahiner, Çorum’dan bir milletvekilini Ankara’ya yollayacaklarını söyledi.

Seçimlere 45 gün kaldığını hatırlatan Şahiner, bütün teşkilatlara seslenerek; “45 günlük süreç içerisinde herkes işini gücünü bırakmak zorunda. Bırakmıyorsa bu teşkilata gelmeyeceksin.” dedi

Çorum’da ittifak olarak seçime gideceklerini ifade eden Şahiner; “Çorum’da ittifak olacak mı olmayacak mı diye konuşuluyor. 16 Mart’ta karar alındı. Çorum’da ittifak olarak seçime gireceğiz. Karar şahsıma iletildi. Bize düşen görev birliği sağlamaktır. Genel merkezimizin ve şahsımın yaptığı anketlerde iyi bir çalışma yaparsak milletvekili dağılımı 2-2 oluyor. AK Parti Çorum’da en fazla yüzde 30 oy alıyor.” şeklinde konuştu

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız ise 14 Mayıs’ta milletin tarih yazacağını belirterek;

“Biz İYİ Parti olarak dün neredeysek bugün de oradayız. İnatla ve ısrarla bugün de biz halkımız için buradayız. Yılmadan, yıkılmadan dimdik ayaktayız. Biz milletin sesi olacağımıza söz verdik. Biz milleti iradesinin temsilcisi olacağımıza söz verdik. Bugün iktidarın başı zaafiyet içinde olabilir. Bugün düzen zalimlere hizmet ediyor da olabilir. Bugün Sinan Ateş’in canına kıyanların keyfi yerinde olabilir ama bu alçaklıkta eli olan kolu olan, rızası olan, kim varsa asla unutmasın ki; Mayıslar bizimdir. Herşey çok iyi, her şey çok güzel olacak. Çünkü millet haktan yana olacak. Çünkü millet adaletten yana olacak. Çünkü millet bizden yana olacak ve millet tarih yazacak.” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından İYİ Parti’ye aday adaylığı için başvuran 9 isim kürsüye gelerek partililere hitaben konuşma yaptı.



