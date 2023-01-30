İYİ Parti’de görev dağılımı

İYİ Parti Çorum İl Başkanlığının yeni oluşturulan yönetimi, kendi arasında görev dağılımı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan il kongresinde il başkanı seçilen, daha sonra ise mazbatasını alarak resmen göreve başlayan Erkan Yıldız, İl Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımını yaptı.

İYİ Parti İl Yönetimi, Erkan Yıldız’ın başkanlığında şu şekilde görevlendirildi:

Siyasi İşler Başkanı: Ömer Köşkerler, İl Sekreteri: Daver Eker, Mali İşler Başkanı: Bilgin Sucu, Kurumsal İşler Başkanı: Sinem Sarı, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: İslam Çağrı Çağlayan, Seçim İşleri Başkanı: Haydar Çifçi, Uluslararası Politikalar Başkanı: İsmail Erdoğan, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Hayrettin Ayancı, Ortadoğu Politikaları Başkanı: Yavuz Uygur, Yerel Yönetimler Başkanı: Birol Tonga, Ekonomi Politikaları Başkanı: Atilla Yılmazer, Kalkınma Politikaları Başkanı: Necip Barış Yüce, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı: Özcan Gökdere, Eğitim Politikaları Başkanı: Menekşe Fakı, Toplumsal Politikalar Başkanı: Şehnaz Karakaya, Kadın Politikalar Başkanı: Meral Özeşer, STK İlişkiler Başkanı: Eyüp Özturan, Yönetim Kurulu Üyeleri: Çağlar Yasin Şimşek, İsmail Akyol, İbrahim Kuzan, İlhan Taşkın, Süleyman Arda Afat, Ebru Üstün, Nurhayat Karakoç, Rafiye Mert, Hülya Erikli, Dilek Tatar, Erol İnaç, Berkay Hodul, Ali Rıza Ceylaner ve Sitenay Özsaraç. (Haber Merkezi)