Jandarma Kırkdilim’de denetim yaptı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, sürücülerin kurallara uyma düzeyinin arttırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla trafik denetimlerini artırdı.

Özellikle kış aylarında mevsim şartlarına bağlı olarak yağışlı havalarda, tehlikeli virajların bulunduğu Kırkdilim mevkiinde sürücülerin araçlarının hızını; yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara göre azaltmalarını sağlamak maksadıyla, seyir ve sabit denetimlerin yanı sıra Drone ile emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve hatalı sollama gibi kural ihlallerine yönelik denetimler yapılırken, hızdan kaynaklı kazaların artış gösterdiği bölgelerde ise gece/gündüz yeni ve yerli hız tespit cihazları ile hız kontrolleri (Radar) yapıldı.

Denetimlerde, durdurulan sürücü ve yolculara meydana gelebilecek kazalarda; araç içinden fırlamayı engelleyen, baş ve göğüs gibi hassas organların bir yere çarpmasını önleyen emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılarak, broşürler dağıtıldı.

Trafik Jandarması Timlerince, tüm yol kullanıcılarının can ve mal güvenliklerinin sağlanması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla bu tür denetimlerin sayısının arttırılarak devam edileceği belirtildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023, 18:12