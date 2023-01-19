Kaderine terk edilmiş projeye yeniden başlanıyor

HABER-YORUM/MUSTAFA BURAK YALÇIN

Önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü zamanında 2016 yılında temeli atılan, ardından kaderine terk edilen Kız Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu binasında yeni bir gelişme yaşandı. Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada binanın Yatılı Gençlik Merkezi olacağı belirtildi.

HAKİMİYET FARKINI GÖSTERDİ

10 Ocak tarihli gazetemizde çıkan “Ve Nihayet Bitirilebildi” haberimizin içeriğinde yer alan “Yarım Kalan Projeler Bile Bitirilemiyor” başlığıyla gündeme getirdiğimiz Kız Hafızlık Yatılı Kur’an Kursu binasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çorum Belediyesi tarafından Yatılı Gençlik Merkezi olarak hizmet verecek binanın ihalesinin yakın zamanda yapılacağı duyuruldu.

2016 YILINDA TEMELİ ATILDI

Gülabibey Mahallesi’nde yapımına başlanan binanın 2016 yılında temeli atılmış ve 5 milyon lira harcanarak büyük bir kısmı tamamlanmıştı. 2017 yılında ise müteahhit firma ekonomik nedenlerle işi bırakmıştı.

5 YILDIR HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YAPILMADI

Önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü’nün ardından gerek sonraki Belediye Başkanı Zeki Gül gerekse mevcut Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın döneminde binayla ilgili herhangi bir çalışma yapılmadı. Bina tabiri caizse kaderine terk edildi.

KÜLCÜ’NÜN DÖNEMİNDE YAPILAN GÖRSELLERLE DUYURULDU

5 yılın ardından Çorum Belediyesi, "Türkiye'ye örnek bir gençlik merkezi geliyor" başlığıyla Muzaffer Külcü’nün döneminde çizilen proje görselleri ile haberi servis etti.

BU YIL BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Yatılı Gençlik Merkezi’ni bu yıl bitirmeyi hedeflediklerini, başarılı öğrencilerin yetişmesi konusunda tüm imkânları seferber edeceklerini söyledi.

Gençlik Merkezi’nin yapımına yakın zamanda başlayacaklarını duyuran Başkan Aşgın, tesisin Türkiye’ye örnek olacağını ifade etti.

90 ÖĞRENCİ KAPASİTELİ OLACAK

90 kapasiteli olacak gençlik merkezine öğrenci kayıtlarının puan sıralamasına göre yapılacağını aktaran Aşgın, şunları söyledi: “LGS giriş sınavında aldığı puana göre en yüksekten başlayarak müracaat eden öğrencilerimizin kayıtlarını gençlik merkezimize yapacağız. Öğrencilerin yemek, barınma ve okul servisi hizmetlerini tamamen Çorum Belediyesi tarafından karşılanacak.

ÇORUM’UN EN İYİ ÖĞRETMENLERİ DERS VERECEK

Akademik anlamda da Çorum'un en iyi öğretmenleri ders verecek. Öğrencilerimizin özel dershanelere gitmelerine gerek kalmayacak. Ayrıca, İngilizce ve Arapça olmak üzere az iki yabancı dil öğreteceğiz. Gençlerimiz, dört yılsonunda mükemmel derecede yabancı dil eğitimi almış olacaklar. Gençlerimiz burada gerek akademik, gerekse manevi eğitimlerle en iyi şekilde yetişmiş olarak Türkiye'nin en iyi okullarına gidecekler. Bunun için Çorum Belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız.”

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023, 07:29