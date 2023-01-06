Kalbi duran işçiyi telefonla hayata döndürdü

Çorum'da bir fabrikanın silosuna düşerek solunumu kesilen ve kalbi duran işçi, 112 Çağrı Merkezi'nde görev yapan doktorun telefonla arkadaşlarına neler yapması gerektiğini anlatmasıyla hayata döndürüldü.

Edinilen bilgilere göre bir işçi, çalıştığı fabrikanın silosuna düştü.

Diğer işçiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arayarak yardım istedi. Solunumu kesilen ve kalbi duran işçi için saniyelerle yarışılırken, Çağrı Merkezi'nde görevli Dr. Cem Ali Gödek, çağrı merkezini arayan ve ilk yardım tecrübesi bulunmayan telefondaki vatandaşı sakinleştirip arkadaşına ilk yardım için yönlendirdi.

İşçinin nefes almadığını belirtmesi üzerine Dr. Cem Ali Gödek, ekipler gelene kadar telefonda tarif etmek suretiyle kalp masajı ve sun’i teneffüs yapılmasını istedi.

Kalbi duran işçi suni teneffüs ve kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri hayata döndürülen işçiyi ambulansla hastaneye götürürken, işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.