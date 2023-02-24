Kale Mahallesi'nde birkaç ay içinde yıkım başlayacak

FATİH BATTAR

Kale Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin son durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, binaların yıkımına birkaç ay içinde başlanacağını söyledi.

Kentsel Dönüşüme giren hak sahiplerine de çağrıda bulunan Aşgın, projenin başlaması için sözleşmelerini imzalamalarını beklediklerini ifade etti.

Bir deprem olması halinde Çorum'da ilk yıkılacak yerlerden biri Kale'nin etrafı olduğunu dile getiren Aşgın; “Göreve geldiğimiz günden bu yanan kentsel dönüşüme özel bir parantez açtık. Çorum Belediyesi olarak kentsel dönüşümü çok önemsiyoruz. Kale ve etrafındaki evlerin dönüşümü çok önemli. Allah muhafaza bir deprem olsa muhtemelen ilk yıkılacak yerlerden biri. 6 aydır orada süreci devam ettiriyoruz. Riskli alan olarak ilan edildikten sonra hak sahipleriyle görüşmeler başladı. Hak sahipleriyle bazı anlaşmazlıklar oldu ama biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşme yaptık ve hak sahiplerine verilen rakamlar artırıldı. Biz hak sahiplerinden artık bir an önce sözleşmelerini imzalamalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023, 19:28