Kalp krizi riskini 30 saniyede tespit eden yapay zeka geliştirdiler

HİTÜ ile Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliğiyle kalp krizini tespit eden yapay zeka geliştirildi.

Türk bilim insanları, nefes molekkürlerini analiz ederek hastanın kalp krizi riskini 30 saniyede tespit eden yapay zeka geliştirdi. Sistem hakkındaki detaylar bilimsel dergide yayımlandı.

Yapay zeka teknolojisinin sağlık alanındaki kullanımı yaygınlaşıyor. Daha önce yapay zeka ile çeşitli hastalıkların erken teşhis edildiğini görmüştük. Şimdi de Türk bilim insanları, nefes ile kalp krizi riskini tespit eden yapay zeka geliştirdi.

İnsan nefesi bir poşete dolduruluyor. Geliştirilen bir cihaz ile insan nefesindeki moleküller analiz ediliyor. Kişinin nefesi sinyale dönüştürerek, yapay zeka aracılığıyla kalp krizi riski 30 saniyede tespit ediyor. Geliştirilen sistemin ulusal patenti alındı. Çalışma hakkındaki detaylar Biomedical Signal Processing and Control isimli bilimsel dergide yayınlandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Önder Aydemir, Çorum Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bilge Han Tozlu, Prof. Dr. Yusuf Karavelioğlu ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi Dr. Cemaleddin Şimşek tarafından geliştirilen cihaz, poşet veya balona doldurulan nefesi moleküllere dönüştürüp, bilgisayar ortamında analiz edilmesini sağlıyor. Yapay zeka tarafından 30 saniye içerisinde kalp krizi riski tespit ediliyor.

Doç. Dr. Önder Aydemir, “Yapay zeka algoritmalarıyla insanların ‘miyokard enfarktüsü’ olup olmadığını nefes bilgilerinden otomatik olarak tespit etmeye çalıştık. Bulgular umut verici ve çarpıcı” dedi. Sistemin cep telefonlarına da entegre edilebileceğine vurgu yapan Doç. Dr. Aydemir, kişilerin cep telefonları ile anında kalp krizi analizi yapabileceğini ve erken müdahalenin yapılabileceğini söyledi.

Kalp krizinde erken müdahalenin önemi hakkında konuşan Doç. Dr. Aydemir, “İnsanlar acile gittiklerinde elektro kardiyogram sinyalini kardiyolog hocalarımız inceler ve kalp krizi olup olmadığını bulmaya çalışırlar. Bu zaman alan bir süreçtir. Kalp krizinin erken müdahalesinin önemini dikkate alırsak bu 50 dakikalık sürenin hastanın hayatını olumsuz yönde etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Geliştirdiğimiz bu teknolojinin pratik olarak tespitiyle veya gelecekte cep telefonlarına bile entegre edilebileceğini düşündüğümüzde, kişiler anlık olarak kendini kontrol edebilir veya hastanelerde hızlı bir kontrol masası dahi oluşturulabilir. Bu manada ani ölümlerin de önüne geçilebilir.” dedi.