Kamile Özkiremitçi vefat etti

Çorum’un tanınmış sanayici ve iş insanlarından, Kömürcü Toprak Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Kömürcü’nün kayınvalidesi Kamile Özkiremitçi (99), evinde vefat etti.

Merhum Ahmet Özkiremitçi, Belkıs Susam, Nesrin Kömürcü, Mustafa Özkiremitçi ve Ayşe Özkiremitçi’nin anneleri, Mustafa ve Ömer Kömürcü’nün anneanneleri olan Kamile Özkiremitçi’nin cenazesi, Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına da başsağlığı diler. (Haber Merkezi)