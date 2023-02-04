Kavuncu’dan Onkoloji doktoru ve Radyoloji uzmanı müjdesi

FATİH BATTAR

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle düzenlenen programda konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Onkoloji Hastanesi’nin çok kısa süre içerisinde hizmete başlayacağını belirterek, hastanenin hizmete açılmasıyla birlikte Onkoloji doktorlarının ve Radyoloji uzmanlarının da göreve başlayacağını söyledi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KA-DER) üyeleri moral kahvaltısında bir araya geldi.

Şelale Kafe’de düzenlenen etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Erol Taşkan, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve kanser hastası olan aileler ve yakınları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan KA-DER Çorum Şube Başkanı Bekir Şahin, yeni projelerle kanser hastalarına ve ailelerine yönelik etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

Şahin, kanser hastalarına ve ailelerine verdiği destekten dolayı herkese teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da belediye olarak kanser hastalarının ve ailelerinin yanında olduklarını olmaya da devam edeceklerini ifade etti.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu; “Dünya Kanser Günü'nün aziz milletimizin kanser konusunda bilinçlenmesine vesile olmasını temenni ediyor, kanserle mücadele eden hastalarımıza ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Ayrıca Çorum Ka-Der başkanımız Bekir Şahin ve ekibini; bu amansız hastalıkla mücadelede, hasta ve hasta yakınlarınıza sağladıkları destek ve hizmetleri nedeniyle gönülden tebrik ve teşekkür ediyorum.” diye konuştu

Kanser hastaları için hayati önem sahip olan Onkoloji Hastanesi’nin kısa zaman süre içerisinde hizmete gireceğini açıklayan Kavuncu, Onkoloji doktorlarının ve Radyoloji uzmanlarının da hastanenin faaliyete başlamasıyla göreve başlayacağını söyledi.

Vali Mustafa Çiftçi ise geçtiğimiz yıla Çorum’a kazandırılan Mobil Kanser tarama aracıyla kanser taramalarının artık vatandaşın ayağına geldiğini ifade etti.

Program sonunda Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri kanser hastası olan ailelerle sohbet ederek, sorunlarını dinledi.



