Kavuncu’ya teşekkür ziyareti

MURAT ÇETİN

Kazakistanlı Timur Nüsüphan AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu’ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Çorum’daki eğitim hayatı başta olmak üzere Kazakistan’da üstlendiği tüm görevlerinde Erol Kavuncu’nun her zaman destek ve himayesini gördüğünü aktaran Nüsüphan, “Başta Kazakistanlı Müslümanlar olmak üzere tüm Türk beldeleri için yürüttüğümüz İslami eğitim faaliyetlerinde her zaman desteğini gördüğümüz değerli ağabeyim kıymetli vekilimiz Erol Kavuncu’ya teşekkür ediyorum.” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ın da katıldığı ziyarette, Kazakistan Nur Mübarek Üniversitesi İslami Araştırmalar Merkezi tarafından yürüttükleri çalışmalar hakkında milletvekili Kavuncu’ya bilgiler veren Nüsüphan, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı düzeyinde Kavuncu’nun yaptığı girişimler sonucu 4500 kitaplık çok değerli bir kütüphane kazandıklarını, ayrıca Kazakistan’dan gelen 20 İlahiyat Profesörü’nün katıldığı eğitim seminerleri düzenlediklerini ifade etti.

Türkiye ve Kazakistan arasında kurulan İslami çalışmaların temelinde başta Erol Kavuncu olmak üzere, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün desteklerinin yer aldığını belirten Nüsüphan, “Bize kucak açan değerli vekilimiz ve Rektör hocamızın destekleriyle geldiğimiz nokta, yıllarca sürecek çalışmaların temel taşlarını oluşturuyor. Din ve milletimiz adına yapılan bu çalışmalar, tarihe altın harflerle geçecek kıymette çalışmalardır. Bize ağabeylik ve babalık yaparak destek veren büyüklerimiz, Kazakistan’da dua ve minnetle yadedilecektir.” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum’a ilk geldiği günden beri tanıdığı Timur Nüsüphan’ın çalışkanlığı ve başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, “Değerli kardeşim Timur Nüsüphan’ın yaptığı başarılı ve samimi çalışmalarla gurur duyuyorum. Gönlü Kazakistan ve Türkiye için çarpan kardeşimiz, Kazakistan’da İslam adına büyük ve doğru işlere imza atıyor. Hayra çalışan herkesin yanında olmak ve elimizden gelen her türlü desteği sağlamak kardeşliğimizin gereğidir.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2022, 00:36