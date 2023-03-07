Kılıçcıoğlu vefatının 29.yıl dönümünde unutulmadı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi eski Başkanlarından merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, vefatının yıldönümünde Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl ve İlçe Örgütü tarafından düzenlenen bir programla dualar eşliğinde anıldı.

Çorum’un 16 yıl Belediye Başkanlığı’nı yapan Dr. Turhan Kılıçcıoğlu, aramızdan ayrılışının 29. yıldönümü nedeniyle Ulu Mezarlık’taki kabri başında anıldı.

Anma programına; CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Çorum Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız ve Mehmet Yolyapar, eski CHP Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş, CHP İl ve Merkez ilçe Yönetim Kurulu Üyeleri, bazı vatandaşlar katıldı.

Kılıçcıoğlu’nun belediyecilik anlamında çok önemli hizmetlere imza attığını belirten CHP İl Başkanı Ümit Er; “Büyük illerde bile yokken Çorum’a Asfalt Tesisi’ni kazandırdı. Zira yine Taş Ocağı’nı ilk kuran belediye başkanıydı. Aynı zamanda günün imkansızlıklarına rağmen tanzim satış mağazası, sebze hali, otogar, küçük sanayi sitesi gibi çok büyük hizmetlere imza attı. Vizyoner görüşüyle Çorum’u deprem bölgesinden uzaklaştıracak politikalar izledi.” dedi

Er, Çorum’un tüm mahallelerine, toplumun tüm kesimlerine eşit bir şekilde yaklaşan, belediyecilik anlayışı, hizmetleri ve fikirleriyle Çorumluların gönlünde iz bırakan Turhan Kılıçcıoğlu’nun unutulmayacağını belirterek, vefatının 29. yılında saygı, özlem ve rahmetle andıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından CHP İl Başkanı Ümit Er ve beraberindeki yöneticiler, Kılıçcıoğlu’nun mezarına karanfil bıraktı.

Tören, emekli imam-hatip Fikrettin Çıplak tarafından edilen dua ile sona erdi.