Kızılay destek bekliyor

Çorum Kızılay İl Başkanı Av. Hüseyin Kılıç, kan stoklarında azalma olduğunu belirterek, Çorum halkından kan bağışı desteği beklediklerini söyledi.

Kılıç, hem vatandaşlardan hem de kamu, kurum ve kuruluşlarından kan bağışında bulunmalarını talep ederek, “Kan stoklarımızda ciddi manada azalma var. Her zaman, her yerde öncü olan Çorum halkından Kızılay’a destek olmalarını bekliyoruz.” dedi.

Zorlu kış şartlarında kan bağışının çok daha anlamlı olduğunun altını çizen Kılıç, “Afetlerde ve buna benzer olaylarda kan stoklarımızın yeteri miktardan fazla olması gerekiyor. Stoklarımızın azalması risktir, bu riski el ele vererek bertaraf edelim. Bu sebeple, kurumlarımız belli periyodlarla Kızılay'a gelerek kan bağışında bulunmaya devam edecekler. Kısa sürede kan bağışı eksikliğimizi tamamlayacağız. Tüm Çorum halkından ülkemizin yüz akı olan, dünyanın her köşesinde düşeni kaldıran, mazlumun yanında olan Kızılay’a desteklerini bekliyorum.” diye konuştu. (Haber Merkezi)