KIZILIRMAK YÜKSELİYOR

FATİH BATTAR

Çorum’da 1978 yılından bu yana çelik döküm sektörünün öncü firmalarından biri olan Kızılırmak Holding bir dünya şirketi olmayolunda hızla yükseliyor.

İnsan sermayesi ve inovatif teknolojik yatırımlarıyla 4.0 Endüstri devrimine hazırlanan Kızılırmak Döküm A.Ş ve Kızılırmak Makina A.Ş, yeni yatırımla 2023 yılında da büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Kızılırmak Holding, geleceği bugünden yakalamak adına, ihracat odaklı üretim kapasitesini aldığı teşviklerle artırıyor.

Biz de Hakimiyet Gazetesi olarak şirketin CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Samet Sami TEMEL ile Kızılırmak Holding’in büyüme ve iyleşme politikalarını konuştuk.

-Kızılırmak Holding olarak neler üretiyorsunuz? Hangi sektörlere imalat yapıyorsunuz?

Kızılırmak Döküm A.Ş olarak tecrübemizle müşterilerimizin taleplerini kusursuz ilerlemesini birlikte gerçekleştiriyoruz. Türkiye ve dünyada başta çimento sektörü olmak üzere demir-çelik sanayi, denizcilik ve ulaştırma, enerji, madencilik, makina sanayi, savunma sanayi, petrol ve gaz sektörü olmak üzere pek çok makina parçası, kırıcılar, çekiçler, redüktör gövdeleri, ızgaralar, taşıyıcılar, diskler, kolkasörler, ağır hizmet parçaları, vanalar, zırhlar, valfler, flanşlar, blok dökümleri, akslar, mil ve kovanlar gibi binlerce aksam ve parça üretiyoruz. Türkiye’de özellikli çelik dökebilen 10 şirketten biriyiz. Aldığımız teşvikle birlikte kapasitemizi artırmak bi metal ve hassas dökümde dahil olmak üzere Türkiye’nin dökümde öncü ihracatcı şirketi olmaya çalışıyoruz.

Talaşlı imalat bölümümüzü ve ocak kapasitemizi yenileme büyütme yolunda olağanüstü çaba ile yalın iyileştirmeyi birleştirip mükemmel bir Çorum markası olmaya ve 4 bin ortağımıza yeni yüzümüzle karlı ve gurur verici bir şirket olma gayretimizi ifade etmek çabası içindeyiz. Allah C.C yar ve yardımcımız olsun. İşimizin başında, ideallerimizi gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

-Bize Kızılırmak Holding ve bağlı ortaklarından bahsedebilirmisiniz?

1978 yılında Çorum’da çok ortaklı Türkiye sanayisine kalkınma hamlesi için kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana Çorum’da öncü, ilerlemeci olmaya çalışan bir şirkettir. Çorum ve Türkiye'de metal döküm ve makina sektörlerinde katkılar sağlamıştır. Başlangıçta idealize edilen sürdürülebilir kalkınma üretim ilkeleri, değişen dünyadaki gelişmeler, Kızılırmak Holding grup şirketlerine yeniden iyi fırsatlar sunmaktadır. Yalın iyileştirme ilkelerimiz doğrultusunda mükemmel kurumsal o yapıyı yep yeni bir ekiple hayata geçirmek için adım atmış bulunmaktayız. Değişimi yakalamak ve ilerlemek anlamında yatırımlarımızı artırıyoruz.

-Değişim ve ilermekten neyi kastediyorsunuz?

Kovid 19 pandemisi ile gelen konjoktürel kırılmalar yep yeni fırsatlar sunuyor. İçinde bulundupumuz döküm ve talaşlı imalat sektörleri Avrupa’dan Türkiye’ye kayıyor. Krizleri fırsata çevirme anlamında grup şirketimizin yapılarını tamamen değiştiriyoruz. İyileşme anlamında makinalaşmaya yatırım yaptığımız gibi, gençleri istihdam ederek ‘insan sermayesinin’ değerine vurgu yapıyoruz. Kuruluşu sağlam temellere dayanan döküm ve makina şirketlerimizi daha da ileriye götürmek adına yeni pazarlar, ileri teknikler, zamanında ve kaliteli üretimler amacı ile yol alıyoruz. Bu anlamda şirketlerimize 2 milyon dolara yakın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yatırım teşviği aldık. İlerleme ve iyileştirme adına ürettiğimiz ürünlerin yarısını Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerine ihraç etmeyi amaçlıyoruz.

-Vizyon ve misyonunuz nedir?

Yarım asra yaklaşan tecrübemizle hikayemiz devam ediyor.

Kızılırmak Holding, döküm ve makina şirketleriyle tecrübenin, kusursuz üretimin ve ilerleme felsefesinin bir parçasıdır. Dünyanın farkındalaşan, karmaşık ekonomik modelinde çeliğe şekil veren, 4.0 Endüstri devriminin inovatif şirketi Kızılırmak Döküm San. Tic. A.Ş & Kızılırmak Makina San. Tic. A.Ş'dir. Geleceğe uzanan yolda, çelik, sfero ve pik döküm işlerinde, makina parkı ile çeliğe şekil vermede yarını bugünden yakalamayı benimsemiş bir Türkiye imalat şirketidir. Gücünü, teknolojisinden, insan sermayesinden alan Kızılırmak Döküm ve Makina Grubu şirketlerimiz en iyi üretimi zamanında teslim etmeye ve müşteriye uygun fiyatlar sunmaya emek verir. Yarım asırlık bilinirlik, güvenilirlik ile kalite ve zamanında üretimi teslim etmek ilkeleriyle dünya standartlarında imalat misyonuna sahiptir. Yenilikçi, değişken parametrelere uygun, esnek üretim, müşterinin taleplerine dönük imalatla kalitesini uzun yıllardır ispatlamıştır.

1978'den beri durmaksızın üretimi, müşteri memnuniyeti, Kızılırmak Döküm San. Tic. A.Ş & Kızılırmak Makina San. Tic. A.Ş tecrübesinin bir parçası olmuştur.

Adını aldığı Kızılırmak Nehri gibi Türkiye ekonomisine değer katarken, dünyanın değişmesi dönüşmesi ve gelişmesi için katkı sağlıyoruz. Firmamız 43 bin m2 alan üzerinde 7 bin 500 m2 fabrika sahasında faaliyetlerini sürdürmektedir. Kızılırmak Döküm ve Makina imalat şirketlerimiz, çimento sanayi, ulaşım sektörü demir çelik sanayi, gemicilik ve demiryolları, ağır inşaat makinaları, silah sanayi, madencilik işletmeleri, enerji santralleri olmak üzere her türlü sanayi kuruluşunun çelik, sfero ve pik döküm ihtiyacı, işlemeli ve işlemesiz olarak kaliteli, tam zamanında ve uygun fiyatla karşılamaya çalışmaktadır. İlkemiz, kaliteyi yerinde yarat. hizmette mükemmelik, 4.0 Endüstri Çağı ile yalın dönüşümdür.

Kızılırmak Döküm ve Makina Sanayi, hergün hizmetlerini iyileştirme ile müşterilerine servis sunmaya devam ediyor. Özenle sebat ederek, çarpıcı gelişimin iyiliği peşinde koşuyoruz. Müşterilerimize ve tedarikçilerimize, saygı ile üretimimizi sürdürülebilir iyileştirme ile keşfe çıktık. Kızılırmak Döküm ve Makina'nın yolculuğu dünyamızı daha yaşanabilir kılmak içindir. Saygı ve özen ile müşterilerimize çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz. İşimize her yönüyle adandık. Sıkı ve disiplinli çalışarak tam zamanında ürün teslim etmek, takım çalışmamızın "kaliteyi yerinde yarat" vizyonumuzun üretimi, sürekli iyileştirmek misyonumuzla görevlerimizi içtenlikle yerine getirmek hizmetlerimizi hergün iyileştirmenin yalın dönüşümüdür. Çalışmamızın mükafatı müşteri memnuniyetimizdir. Ürünlerimizin teklifinden üretimine ve sevkine dek her aşamasının mükemmeliğini sağlayan gizli gücümüz mühendislik, tecrübe ve altyapımızdır.

-Şirket olarak hedefleriniz neler?

Kısa ve uzun vadeli hedeflerimizle sektörümüzde bir dünya şirketi olma amacındayız. Yaptığımız işlerde farkındalık, süreklilik ve teknolojik inovasyon ilkeleriyle, insanımızın yeteneklerini çalışma azmini bilgi ve güvene çevirerek sürdürebilir kalkınma politikalarımızın içinde belirgin bir imalat şirketi olmayı hedefliyoruz. Başarılarımızın devamıyla karlılığımızı ortaklarımızla paylaşacağız.