Kritik toplantıda hemşehrimiz de yer aldı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere de yer aldı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın resmî davetlisi olarak gittiği İngiltere’de, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğini ziyaretinin ardından İngiltere Savunma Bakanlığına geçti.

İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından kapıda karşılanan Bakan Akar, tören mangasını selamladı. Daha sonra Bakanlar Akar ve Wallace, Bakanlık binasına geçerek görüştü.