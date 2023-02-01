‘Kuracağımız sistem istişareye dayalı olacak’

MURAT KARASU

CHP İl Başkanı Ümit Er, 6’lı masa olarak yeni bir sistem kurmaya çalıştıklarını belirterek, kuracakları sistemin istişareye dayalı olacağını söyledi.

İl Başkan Yardımcısı Burhan Erdem ile 33’ncü kuruluş yıldönümümüzü kutlayan Ümit Er, ziyarette gündeme dair açıklamalarda bulundu.

6'lı masanın ortak hükümet programını yorumlayan Er, “Farklı temelde siyaset yapan partiler asgari müşterekte birleşerek ortak yaşam deklarasyonu gibi düşünmek lazım mutabakatı. Türkiye’nin ortak değerlerinin, ortak bir mutabakatla yönetilmesi sistemi. Bizim için önemli olan lider değil, sistemdir. Türkiye’yi sistemle yöneteceğiz” diye konuştu.

‘TEMAYÜL YOKLAMASI ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BELLİ OLACAK’

“Çorum’da temayül yoklaması olacak mı?” sorusuna da cevap veren Ümit Er, bu konuyla da ilgili 6’lı masanın ortak görüşmelerinin devam ettiğini ifade ederek, “Ortak görüşmeler neticesinde sonuca göre genel merkezimiz bir yol haritası belirleyecek. Temayül mü olur, önseçim mi olur, merkez yoklaması mı olur önümüzdeki günlerde belli olur.” şeklinde konuştu.

‘ÜRETEN BİZSEK YÖNETENDE BİZ OLMALIYIZ’

Üretenlerin üretimden payını yeterince alamadığını söyleyen Er, “Halkın geniş katmanları üretimden, gayrisafi milli hasıladan payını alamıyor. Yoksul gittikçe yoksullaşıyor, zengin gittikçe zenginleşiyor. Üretenler üretimden payını yeterince alamıyor. Temel de itiraz ettiğimiz nokta bu. Üreten bizsek, yönetende biz olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Gazetemizin kuruluş yıldönümünü de kutlayan Er, başarı dileklerini iletti.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023, 18:26