Kütahya Belediyesi'nden kat karşılığı işyeri yapım ihalesi

Kütahya Belediyesi'nden kat karşılığı işyeri yapım ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Kütahya Belediyesi tarafından kat karşılığı işyeri yapım ihalesi gerçekleştirilecek.

İhale, 29 Kasım 2022 tarihinde saat 14:00'te Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacak.

İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri  ihale günü saat 12.30’a kadar Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası 2. katta bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri gerekmektedir.

İhaleye ait şartname, Kütahya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Biriminden ücretsiz olarak alınabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız 
 

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2022, 17:27
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