Lütfullah Kayalar Çorum’a geliyor

Tarım, Orman, Köyişleri ve Maliye Eski Bakanı Lütfullah Kayalar, bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Çorum’a geliyor. Bakan Lütfullah Kayalar, 13 Aralık Salı günü Çorum’da olacak.

Kayalar, Çorum Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek meslek kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşmeler yapacak.

Kayalar, ayrıca Çorum TSO salonunda eski Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti kökenli siyasetçiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı davetlilerin de katılımı ile istişare toplantısı düzenleyerek, gündeme dair açıklamalar yapacak. (Haber Merkezi)