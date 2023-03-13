Mahir Odabaşı’nın ikinci kitabı çıktı

FATİH AKBAŞ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı ve gazetemiz köşe yazarlarından Mahir Odabaşı’nın ikinci kitabı ‘Susamak’ çıktı.

Birinci kitabı ‘Mahirane Söylemler’in mahalli ve ulusal alanda okuyucu nezdinde ilgi gördüğünü ifade eden Odabaşı, 50 yılın bilgi ve birikimleri ile ‘Susamak’ isimli şiir kitabını okuyucuları ile buluşturmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Kitabın içeriğinde, farklı konularda 125 şiirinin yer aldığını ve 196 sayfadan oluştuğunu kaydeden Mahir Odabaşı, “Okuyucular bu kitabı okurken, kâh gülecekler kâh ağlayacaklar. Okunaklı ve dokunaklı bir eserdir. Mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca, ulusal televizyonlarda (ATV, Kanal 7, Kanal A, Beyaz TV) okunan ve sosyal medyada, binlerce paylaşılıp, yorumlanan ve on milyon civarında tıklanan ‘Yaşlı Anadan Mektup’ şiirim de yer almaktadır” dedi.

Odabaşı, 3. kitap çalışmasının ise depremler ve diğer afetler üzerine devam ettiğini de dile getirdi.