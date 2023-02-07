Marangozlar Odası’ndan 6 kamyon yakacak yardımı

Çorum Marangozlar Odası tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere 6 kamyon odun ve kömür yardımında bulunuldu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür'ün yardım çağrısıyla birlikte seferber olan esnaf odaları, topladıkları yardımları deprem bölgesine göndermeye başladı.

Marangozlar Odası üyeleri de Oda Başkanı Yücel Şahin'in koordinesinde topladıkları 6 kamyon yakacak yardımını deprem bölgesine gönderdi.

Oda Başkanı Yücel Şahin, yardımda bulunan tüm oda üyesi esnafa teşekkür etti. Şahin, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek, "Yüce Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun" dedi. (Haber Merkezi)