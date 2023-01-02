Masasına çiçeklerle birlikte fotoğrafı koyuldu

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisi, geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden AK Parti Uğurludağ İl Genel Meclis Üyesi Süleyman Ateş’i unutmadı. Meclis Başkanı Mehmet Bektaş’ın Ateş’in masasına çiçeklerle birlikte fotoğrafını koyduğu esnada duygusal anlar yaşandı.

İl Genel Meclisi Ocak ayı toplantıları Meclis Başkanı Mehmet Bektaş başkanlığında başladı.

Toplantıda geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden AK Parti Uğurludağ İl Genel Meclis Üyesi Süleyman Ateş de unutulmadı.

Süleyman Ateş’in masasına Meclis Başkanı Mehmet Bektaş’ın Ateş’in masasına çiçeklerle fotoğrafı koyuldu.

BEKTAŞ: YERİ DOLDURULAMAZ BİR ABİMİZDİ

Ateşle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirirken sesi tireyen Bektaş, “Özü sözü bir, cömert, mert değerli bir arkadaşımızdı. Mekanı cennet olsun. Yeri doldurulamaz bir karekterdi, hiç unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

Bektaş, Ateş’in fotoğrafının Ocak ayı toplantıları süresince masa da kalacağını aktardı.

Bektaş’ın ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ünal Nalçacı, CHP Grup Başkanvekili Yıldız Bek ve MHP Grup Başkanvekili Sadık Aşık da üzüntülerini dile getirerek Süleyman Ateş’e rahmet dilediler.

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantıda İller Bankası 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılacak bir meclis üyesinin seçimi yapıldı.

Meclisi temsilen oy birliği ile Mehmet Bektaş’ın katılmasına karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023, 13:25