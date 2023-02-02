Meclis'te ilginç soru önergeleri

FATİH BATTAR

İl Genel Meclisi’nin Şubat ayı mesaisi Çarşamba günü başladı.

Oturumda 7 tane soru önergesi verilirken, bazı soru önergelerinin yine tartışmalara yol açacak cinsten olduğu görüldü.

Oğuzlar İl Genel Meclisi üyesi Abdullah Tiryaki, Kargı İl Genel Meclis üyesi Vahit Kabakcı, ve Laçin İl Genel Meclis üyesi İsmail Keşliktepe tarafından ‘Kıbrıs Barış Harekatı’nın ne zaman başladığı, Kıbrıs Harekatı’nın kimler arasında yapıldığı’ şeklinde ilginç soru önergesi verildi.

Soru önergesi oy çokluğuyla kabul edilerek, Şehit Yakınları, Gaziler ve İnsan Hakları Komisyonu’na havale edildi. Kıbrıs Barış Harekatı’nın ne zaman başladığı ve kimler arasında yapıldığı soru önergesi, komisyon tarafından önümüzdeki ay rapor haline getirilerek meclis üyelerinin bilgisine sunulacak.

Mecliste diğer bir ilginç soru önergesine ise merkez İl Genel Meclis üyesi Ünal Nalçacı ve Oğuzlar İl Genel Meclis üyesi Arif Çamiçi imza attı.

Nalçacı ve Çamiçi, Çorum’da, ilçelerde ve köylerde voleybol sporu yapılıp yapılmadığına ilişkin soru önergesi sundu;

Önerge oy çokluğuyla Gençlik ve Spor Komisyonu’na havale edildi.

İşte o ilginç soru önergeleri;

VOLEYBOL SPORUYLA ALAKALI SORU ÖNERGESİ

“İlimizde, ilçelerimizde, köylerimizde voleybol sporu yapılıyor mu? Voleybol sporu okullar arası turnuva düzenleniyor mu? Turnuva hangi sınıflar arası yapılmaktadır? Voleybol turnuvaları yapılırken, şampiyonluk ve kupa maçları yapılıyor mu? Kazanan takım ödüllendiriliyor mu? Son iki yıl içerisinde voleybol düzenlemesi yapıldı mı? Voleybolu kız ve erkek öğrencilere sevdirmek için nasıl teşvik yapılabilir?”

KIBRIS BARIŞ HAREKATI İLE İLGİLİ SORU ÖNERGESİ

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizce Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmü önlemek, ada da barış ve huzuru sağlamak amacıyla Kıbrıs Barış harekatı ne zaman başladı? Kıbrıs Harekatı'nın çıkış ana sebepleri nelerdir? Kıbrıs harekatı kimler arasında yapıldı, taraflar kimlerdi? Kıbrıs barış harekatında parola ne idi? Kıbrıs harekatında taraflar arasındaki maddi kayıplar nelerdir? Kıbrıs Harekatı’nda gazi ve şehit sayılarımız kaçtır? Bu harekatın ilerlemesinde anlaşmaya varılan şartlar belli mi? Sonuçlar nelerdir?”

BÖYLE SORU ÖNERGESİ Mİ OLUR?

HABER/YORUM: FATİH BATTAR

Daha önce kamuoyunda tepkilere neden olan soru önergeleriyle gündeme gelen İl Genel Meclisi, yine çok tartışılacak soru önergelerine imza atmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda ‘komisyonlar çalışıyormuş gibi göstermek’ amacıyla soru önergeleriyle ciddi eleştiriler alan İl Genel Meclisi’nde bazı soru önergeleri Vali Mustafa Çiftçi tarafından da veto edilmişti.

Meclisin bu ayki ilk toplantısında 7 tane soru önergesi verildi. Soru önergelerinden 2 tanesi “bu nasıl soru önergesi” dedirtecek cinsten. Bunlardan birincisi ‘Kıbrıs Barış harekatı ne zaman başladı? Kıbrıs Harekatı'nın çıkış ana sebepleri nelerdir? Kıbrıs harekatı kimler arasında yapıldı, taraflar kimlerdi?’ şeklinde soru önergesi oldu.

Bu soru önergesinden şu anlam çıkıyor; ‘Meclis üyeleri Kıbrıs Barış Harekatı’nın kimler arasında yapıldığını bilmiyor mu da araştırıyor.’ Milletin oylarıyla seçilen meclis üyelerinin Kıbrıs Barış Harekatı’nın kimler arasında yapıldığını araştırması trajikomik bir olay gibi. Hadi böyle bir önerge verildi, meclis üyeleri neden ses çıkarmadı. Burada bir parantez muhalif meclis üyelerine açmak lazım. ‘Böyle bir önerge nasıl verilir’ diye karşı çıkması gerekirken, önergenin komisyona havale edilmesine oy bile verdiler.

Sizce meclisin görevi Kıbrıs Barış Harekatı’nı araştırmak mı olmalı yoksa, ilçelerin ve köylerin sorunlarıyla ilgilenmek mi olmalı? Bu tür sor önergeleriyle sırf ‘komisyonlar çalışıyormuş’ gibi gösterilmesi çok yanlış. Gerçek anlamda Çorum’un, ilçelerinin ve köylerinin sorunlarıyla ilgili soru önergelerinin verilmesi gerekiyor. Aksi takdirde kamuoyunda verdikleri soru önergeleriyle tepki çeken İl Genel Meclisi, saygınlığını yitirebilir.

Vali Mustafa Çiftçi’nin de bu tür önergelere imza atmayacağını ve meclise geri göndermesini bekliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023, 19:01