MHP evlerin nabzını tutuyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Teşkilatı, ülke genelinde Genel Merkez tarafından başlatılan ‘Komşum Nasılsın?’ temalı ziyaretlerle hanelerin nabzını tutmaya devam ediyor.

MHP Çorum İl Teşkilatı da, program çerçevesinde başlattıkları ev ziyaretleri ile vatandaşlarla daha yakından temasa geçiyor.

Yapılan ev buluşmaları ile ilgili açıklama yapan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, vatandaşlara MHP’nin politikaları ve Cumhur İttifakının hedeflerini anlattıklarını söyledi.

Ziyaretlerde vatandaşların yaşadıkları sorunları, talep ve önerileri dile getirdiğini kaydeden Karapıçak, sohbetlerin gündeminde ekonomiden terörle mücadeleye, iç ve dış politikadan muhalefet partilerinin tutumuna kadar ülke ve dünya gündemindeki çeşitli konuların ele alındığını açıkladı.

Toplumun her kesimiyle iç içe olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Karapıçak, "Liderimiz Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla başlatmış olduğumuz ‘Komşum Nasılsın’ programımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda bugünkü ziyaretimizi eski milli güreşçilerimizden, bölgemizdeki pehlivanlarımıza yolbaşçılık yapan yigit ağabeyimiz Haşim Saraç’ın hanesine misafir olduk.” dedi.

Çorum teşkilatları olarak yılmadan yorulmadan çalışmalarını sürdüreceklerini kaydeden Karapıçak, "Yiğitlerle birlikte 2023'ün Lider Türkiye'sini inşa eden iki yiğit insanı; liderimiz Devlet Bahçeli ile Cumhur Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyaya nizam veren mücadelesini anlattık. MHP Çorum İl Başkanlığı ve tüm teşkilatlarımızla yılmadan yorulmadan Cumhur İttifakı ruhuyla aziz milletimizle bir ve beraber olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz, geleceğin Milliyetçi Türkiye'sini hep birlikte inşaa edeceğiz." diye konuştu.

Karapıçak, kendilerini misafir eden Haşim Saraç başta olmak üzere, ziyaretlere katılanlara teşekkür etti. (Haber Merkezi)