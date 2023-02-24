‘Mimar Sinan mahallemizdeki vatandaşlarımız biraz fedakarlık yapsın’

FATİH BATTAR

Mimar Sinan Mahallesi’ndeki kentsel dönüşümle ilgili vatandaşlara çağrıda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, mahalle sakinlerinin biran önce müteahhit firmalarla anlaşması gerektiğini ifade ederek, “Burada vatandaşlarımız cebinden bir kuruş çıkmadan 40-50 yıllık binanın sıfırlanmasını istiyor. Evinin dönüşmesi isteyen vatandaşlarımız ya metrekaresinden fedakarlık yapacak yada müteahhit firmaya fark ödeyecek. Vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz” dedi.

Mimar Sinan Mahallesi'nin riskli bir mahalle olduğunu anlatan Aşgın; "Burası da riskli bir mahallemiz. Kooperatif usulü ile 1980’li yıllarda yapılmış bir bölge. 40-50 yıllık binaların mutlaka dönüşmesi lazım. Her yere TOKİ yetişemeyeceği için vatandaşlarımızın bir an önce deprem yönetmeliğine uygun evlerine kavuşması için biz de bura ile ilgili radikal bir karar alarak yaptığımız araştırma sonucu burayı da 8 kata çıkardık. Altına da dükkan izni verdik. Belediyemiz bu mahallemiz ilgili görevini yerine getirdi bundan sonra hak sahipleri bir araya gelerek müteahhitlerle anlaşacaklar. Burada vatandaşlarımız cebinden bir kuruş çıkmadan 40-50 yıllık binanın sıfırlanmasını istiyor. Evinin dönüşmesi isteyen vatandaşlarımız ya metrekaresinden fedakarlık yapacak yada müteahhit firmaya fark ödeyecek. Vatandaşlarımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz." şeklinde konuştu

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2023, 17:58