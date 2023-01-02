Mimar Sinan’a modern sağlık yatırımı

FATİH AKBAŞ

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mimar Sinan Mahallesi’nde yaptırılan 9 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonunun inşasına başlandı.

Mimar Sinan Futbol Sahası yanına inşaa edilen merkez Mimar Sinan ve Gülabibey Mahallelerine hizmet verecek.

Bodrum ve zemin ile birlikte +5 kat olmak üzere toplam 7 kattan oluşacak bina 4 bin 192,55 m2 kapalı alana sahip olacak.

Yapılan ihalenin sonucunda 39 milyon 919 bin TL karşılığında yüklenici firmayla yapım sözleşmesinin imzalandığı merkezin 730 günde tamamlanması gerekiyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2023, 18:11