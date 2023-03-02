Minik Mert melek oldu

İskilip'te yaşayan Tügen ailesinin 7 yaşındaki Mert Tügen, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 6 yıldır yakalandığı hastalık nedenilye tedavi gören minik Mert, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Kurusay nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Tügen ailesinin 7 yaşında minik evlatları Mert'in vefatı hem ailesini hem de Kurusaray köyünü yasa boğdu

Merhumun cenazesi Kurusaray köyünde dualarla toprağa verildi.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023, 19:41