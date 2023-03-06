Muhsin Dere’den Koca ailesine vefa

Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, 2 yıl önce Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında vefat eden Uzman Çavuş Asil Koca, eşi Pakize Koca ve oğlu Toprak Ege Koca’nın mezarlarını yaptırdı.

Sarıkamış Jandarma Komando Taburu'nda görevli Uzman Çavuş Asil Koca, eşi Pakize Koca ve oğlu Toprak Ege Koca, 18 Ocak 2021 tarihinde Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında vefat etmiş, memleketleri Çankırı'ya bağlı Kızılırmak ilçesinin Güneykışla Köyü’nde toprağa verilmişti.

MEZARLARINI MUHSİN DERE YAPTIRDI

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, kazada hayatını kaybeden Koca ailesinin mezarlarını yaptırdı. Uzman Çavuş Asil Koca’nın babası İlhan Koca, oğlu, gelini ve torunun mezarlarını ziyaret ederek, mezarlarını yaptıran Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’ye teşekkür etti.

İlhan Koca, “2 yıl önce Erzurum’un Horasan ilçesinde gerçekleşen kazada aslan oğlum Asil’imi, gelinim canım kızım Pakize’mi ve biricik torunum Toprak Ege’mi trafik kazasında kaybetmiştik. Özlüyorum yavrularımı. Evlatlarımın mezarlarını ziyaret ettim. Mezarlarının yapımında desteklerini esirgemeyen Milli Savunma Bakan Yardımcımız Muhsin Dere’ye çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.” dedi.

‘RABBİM CENNETİNDE BULUŞTURSUN’

Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de, İlhan Koca’nın paylaşımının altına, “Rabbim mekanlarını cennet eylesin, nur içinde yatsınlar. Sizlere de sabırlar ihsan eylesin, sizi cennetinde buluştursun evlatlarınızla inşallah.” ifadelerini yazdı. (Haber Merkezi)